Джованни Фьоре: «Ги Буше — страстный человек, настоящий лидер. Когда такой тренер возглавляет команду, это здорово сказывается на атмосфере»

Ги — страстный человек, настоящий лидер. Всем бы понравилось играть за такого тренера. Его система отличается от всего того, что мне доводилось видеть ранее, и она мне нравится. Думаю, что она сейчас работает. Мне очень нравится играть под руководством Ги Буше.