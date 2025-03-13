Джованни Фьоре: «Ги Буше — страстный человек, настоящий лидер. Когда такой тренер возглавляет команду, это здорово сказывается на атмосфере»

— У него потрясающий опыт в НХЛ, где он был и главным тренером, и ассистентом. В прошлом сезоне Ги работал в «Торонто Мэйпл Лифс» с такими звездами, как Мэттьюс, Марнер, Нюландер… Каждый может чему-то научиться у этих людей. У него, повторюсь, невероятный опыт.
Ги — страстный человек, настоящий лидер. Всем бы понравилось играть за такого тренера. Его система отличается от всего того, что мне доводилось видеть ранее, и она мне нравится. Думаю, что она сейчас работает. Мне очень нравится играть под руководством Ги Буше.
— Не так давно довелось поговорить с Райаном Спунером, и тот отметил, что атмосфера в команде при Ги Буше сильно улучшилась. Как бы вы описали обстановку в коллективе?
— Как я уже говорил, Буше — настоящий лидер. Когда такой тренер возглавляет твою команду, это здорово сказывается на атмосфере в команде.
Я в команде с конца декабря, и при Ги мы проиграли четыре, от силы пять раз. Знаете, всегда приятно заходить в раздевалку, когда команда побеждает. Все ребята в хорошем настроении.
Мы хотим побеждать. Собственно, именно за этим мы и играем. Я испытываю невероятную гамму чувств, когда выигрываю для команды и для нашего главного тренера, — сказал нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре.