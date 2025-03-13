Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Протас: «От Овечкина исходит позитивная энергия. Саша заряжает людей! Он мне сильно помогает, как-то нужно было съездить в фарм-клуб, он дал свою машину»

— Насколько сильно Александр Овечкин помог вам вырасти как игроку, давал ли советы, которые стали полезными на площадке и за ее пределами?

Источник: Спортс"

— Да, безусловно. Он не только великий хоккеист, но и большой лидер раздевалки — для всех, не только для русскоязычных. Но и нам помогает очень сильно. Саша часто нас подбадривает, дает советы, может подстегнуть и во время игры, и в бытовых моментах от него масса помощи.

Отмечу тут и Диму Орлова, и Женю Кузнецова. Они очень помогали нам, молодым, адаптироваться здесь, приноровиться к этому хоккею.

— Можете привести пример помощи Овечкина в быту?

— Как-то раз мне нужно было съездить в Херши, в фарм-клуб, и он дал мне свою машину. Да много было моментов!

— Какая вообще у вас любимая история о нем?

— Их много, потому что от Саши исходит позитивная энергия. Он заряжает людей! Достаточно взять все эти веселые ритуалы с ребятами перед игрой, которые вы наверняка знаете по видео. Они всегда поднимают настроение.

— Когда в первый раз его увидели — боялись подойти?

— Да, не рискнул и промолчал. Только на третий или четвертый день тренинг-кэмпа понял, что нужно как-то представиться. Было немножко волнительно. Да и сейчас иногда, ха-ха! — сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.

? Овечкин — суперкапитан! Не бросил по пустым воротам, чтобы партнер оформил первый хет-трик.