Алексей Протас: «От Овечкина исходит позитивная энергия. Саша заряжает людей! Он мне сильно помогает, как-то нужно было съездить в фарм-клуб, он дал свою машину»

— Да, безусловно. Он не только великий хоккеист, но и большой лидер раздевалки — для всех, не только для русскоязычных. Но и нам помогает очень сильно. Саша часто нас подбадривает, дает советы, может подстегнуть и во время игры, и в бытовых моментах от него масса помощи.