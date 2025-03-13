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Билялетдинов о работе с Овечкиным: «У него горели глаза, он всегда играл и тренировался с большим желанием, его надо было даже где‑то останавливать. Он сделал все, чтобы себя вознести»

Овечкин ранее играл в «Динамо» под руководством Билялетдинова. Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Овечкин — очень интересный человек, очень любит хоккей, поэтому он такой игрок. Моей задачей было не испортить и дать ему возможность проявить себя.

У него горели глаза, он всегда играл и тренировался с большим желанием, его надо было даже где‑то останавливать. Люди всегда к нему тянулись, всегда был с ребятами, никогда его не видел одного.

Он сделал все, чтобы себя вознести. Не случайно он сейчас борется за звание лучшего бомбардира. Уверен, что он этот вопрос решит. Это большой труд, большая любовь к хоккею, понимание и желание. Он развился не только как хоккеист, но и как человек. Он человек с большой буквы«, — сказал бывший тренер “Динамо” Зинэтула Билялетдинов.