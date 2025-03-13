Билялетдинов о работе с Овечкиным: «У него горели глаза, он всегда играл и тренировался с большим желанием, его надо было даже где‑то останавливать. Он сделал все, чтобы себя вознести»

Он сделал все, чтобы себя вознести. Не случайно он сейчас борется за звание лучшего бомбардира. Уверен, что он этот вопрос решит. Это большой труд, большая любовь к хоккею, понимание и желание. Он развился не только как хоккеист, но и как человек. Он человек с большой буквы«, — сказал бывший тренер “Динамо” Зинэтула Билялетдинов.