Робитайл о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Это лучшее, что может произойти с хоккеем. 8 лет назад любой, кто играл в эпоху Уэйна, сказал бы: “Не думаю, что это возможно”

Гретцки побил предыдущий рекорд НХЛ по шайбам (801), который принадлежал Горди Хоу, 23 марта 1994 года. Робитайл ассистировал ему на рекордный 802-й гол.
«Я могу сказать вам, что 10 или даже 8 лет назад любой, кто играл в эпоху Гретцки, сказал бы: “Я не думаю, что это возможно. У него ни за что не получится добраться туда. Он может приблизиться, но он не догонит”.
Так что это захватывающе и абсолютно удивительно, что он достиг такого, и я думаю, что это лучшее, что может произойти с нашей игрой", — сказал член Зала хоккейной славы Люк Робитайл.