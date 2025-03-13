Протас о погоне Овечкина за Гретцки: «Никто не зацикливается, все идет очень органично. Саша думает только о победе — это помогает ему забивать»

— Сейчас на наших глазах творится история хоккея под названием «Великая погоня». Что означает для игроков «Кэпиталс» и в частности для вас быть ее частью? Принципиально ли достичь цели в этом сезоне?
— Все понимают, что это рано или поздно должно произойти. Но никто на этом особо не зацикливается, в том числе и сам Саша.
Просто ты видишь заряд, с которым он выходит на каждую игру, и как стремится победить. И когда командные результаты переплетаются с индивидуальными, это только приближает рекорд.
Уверен, он и сам это понимает, думает только о победе — и это помогает ему забивать. Все идет очень органично, — сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.
Протас об Овечкине и Карбери: «Они очень много разговаривают, мыслят в одном ключе и заряжены на победу. Уверен, тренер многому у Саши учится и сам старается помочь».