Дорофеев об Овечкине: «Выходя против такого мастодонта, можешь проверить свои силы. Большие мастера знают, где и в какой момент правильно открыться»

— Это большой день, когда в Лас-Вегас приезжает Овечкин?
— Да, конечно, это всегда яркая афиша. Интересный матч, когда ты можешь проверить самого себя, выходя на площадку против такого мастодонта хоккея. Всегда любопытно проверить свои силы. Побороться, посоревноваться.
— Вы с Сашей познакомились? На ужин не ходили?
— Мы в Вашингтоне немного поговорили после матча. Постояли между раздевалками.
— В матче с вами он сделал хет-трик. Как останавливать такого Овечкина?
— Если бы мы знали, то останавливали бы всегда. В любом случае, в хоккей не каждый раз играют по книгам. Ты способен знать любую теорию, но когда-то не сможешь закрыть выдающихся хоккеистов.
Они большие мастера, знают, где в какой момент правильно открыться, быть в нужное время в нужном месте, — сказал нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.
А как Овечкин достался «Вашингтону»? История невероятного везения.