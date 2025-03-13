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Дорофеев об Овечкине: «Выходя против такого мастодонта, можешь проверить свои силы. Большие мастера знают, где и в какой момент правильно открыться»

24-летний форвард «Вегаса» провел 64 матча и набрал 41 (25+16) очко при полезности «минус 6» в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Sports.Ru

— Это большой день, когда в Лас-Вегас приезжает Овечкин?

— Да, конечно, это всегда яркая афиша. Интересный матч, когда ты можешь проверить самого себя, выходя на площадку против такого мастодонта хоккея. Всегда любопытно проверить свои силы. Побороться, посоревноваться.

— Вы с Сашей познакомились? На ужин не ходили?

— Мы в Вашингтоне немного поговорили после матча. Постояли между раздевалками.

— В матче с вами он сделал хет-трик. Как останавливать такого Овечкина?

— Если бы мы знали, то останавливали бы всегда. В любом случае, в хоккей не каждый раз играют по книгам. Ты способен знать любую теорию, но когда-то не сможешь закрыть выдающихся хоккеистов.

Они большие мастера, знают, где в какой момент правильно открыться, быть в нужное время в нужном месте, — сказал нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.

А как Овечкин достался «Вашингтону»? История невероятного везения.