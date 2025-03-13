Кирилл Сафронов об Овечкине в КХЛ: «Слышал, Тейлор Свифт общается с кем-то из игроков, это поднимает просмотры в американском футболе. Возвращение Александра Великого повысит престиж лиги»

— Конечно, поднимет. Я по радио слышал интересный факт про американский футбол. Рассказывали историю про то, что известная американская певица Тейлор Свифт общается с кем-то из игроков. За счет этого поднимается просмотр игр.
Что тогда говорить, когда Александр Великий Овечкин вернется. Это поднимет просмотры КХЛ, престиж лиги, повысит интерес к чемпионату. В целом позитивно отразится на развитии хоккея в нашей стране, больше детей пойдет заниматься хоккеем.
— Будет ли СКА пытаться перехватить Овечкина у «Динамо»?
— Не думаю, что СКА перехватит Овечкина. У Александра вопрос денег не стоит. Он уже все доказал, все заработал. Просто Овечкин хочет закончить карьеру в родном клубе, — сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.