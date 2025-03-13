Козлов после 1:3 от «Динамо»: «Салават» выпал из ритма. Хочу, чтобы Ливо побил рекорд Мозякина по голам, но он должен и играть на команду — как Овечкин с пасом на Протаса"

— Не лучший матч сыграли, выпали из игрового ритма, много несвойственных нам действий, проигранных единоборств. За счет этого соперник владел преимуществом. Не смогли вернуться в игровой ритм, тем более соперник габаритный, в лучшем игровом тонусе, чем мы.
— Пауза повлияла? Хотели бы, чтобы было больше 68 матчей в регулярке?
— Чем больше матчей играем, тем лучше для болельщиков. Какое есть расписание, такое и есть.
— Потратили девять минут на первый бросок в створ, за два матча один гол. Что не так с атакой?
— Желание и старание было, но мы не играли все вместе при начале атаки, теряли шайбу при входе в зону.
— У Василевского 193 заблокированных броска, идет на рекорд, что думаете о таком достижении?
— Знаем его характер, его сильные стороны: самоотверженная игра в обороне.
— Коррективы в межматчевую подготовку будете вносить?
— Мы пытались, до этой паузы у нас неплохо получалось. Сейчас делали ту же самую программу, но концовка сезона, переезд с Дальнего Востока сказался. Первый раз такая ситуация, когда так долго не играли в окончании сезона.
— Четыре матча до плей‑офф, какая цель у команды сейчас?
— Если отточим игру, заберемся повыше в турнирной таблице.
— Были ненужные удаления, что с ними делать?
— Мы должны понимать, играя против «Динамо», что тебя будут бить, как и против всех габаритных команд. Надо терпеть, каждое удаление имеет значение. Готовимся дисциплинировано играть в плей‑офф, нельзя оставлять в меньшинстве команду в подобных ситуациях, это самое главное.
— Как планируете убирать ошибки в обороне в плей‑офф?
— Работаем над зонной обороной, в плей‑офф на первый план выйдет дисциплина и выполнение игрового плана.
— Ливо без забитых шайб сегодня, он побьет рекорд Мозякина за регулярку?
— Хотел бы, чтобы побил. Сегодня не забил, ритм пропал, это случается. В команде все хотят, чтобы он побил рекорд Мозякина.
Но он должен еще и играть на команду, как это недавно сделал Овечкин с пасом на Протаса на пустые ворота, — сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Овечкин отдал пас на Протаса при пустых воротах «Анахайма». Алексей сделал 1-й хет-трик в НХЛ.