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Епанчинцев о 4:2 с «Амуром»: «Сибирь» забила больше одного гола наконец-то, будем надеяться — прорвало. Наша игра была похожа на хоккей более-менее, кроме последних 7 минут"

Новосибирский клуб одержал победу со счетом 4:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Наконец-то забили больше одного гола. Будем надеяться, что прорвало. Наверное, в последние 7 минут сильно откатились на оборону, где-то результат в психологическом плане очень довлел на ребят. Тем не менее, довели эту встречу до победы.

— Вы говорили про хоккейного бога на выезде. Как его привлечь?

— Только через работу. Больше никаких методов нет.

— Сегодня работы было больше?

— Побольше, да. Находясь внутри коллектива, видно, что в психологическом плане ребятам приходится тяжелее тот объем работы выполнять.

А он простой — где-то делать простые вещи в атаке, строго в обороне. Сегодня, кроме последних 7 минут, более-менее с нашей стороны было похоже на хоккей.

— Как решили привлечь Владимира Бутузова на тренерский мостик?

— Владимир выбыл до конца сезона. Коллега, Ярослав Игоревич Люзенков, заболел. Оно само собой нарисовалось. Где-то поддерживал ребят в психологическом плане. Его заслуга в этой победе тоже есть.

— Учитывая положительный эксперимент, продолжится он дальше?

— Думаю, что продолжим.

— А как родилась идея поставить Широкова на место Бутузова?

— Он в некоторых играх уже выходил на этой позиции. Пробовали и в тренировочном процессе. К счастью, сегодня все получилось.

— Павел Гоголев «летал» на льду, а на выезде зарабатывал на себе удаления. Можно ли сказать, что он лидер, или чего-то ему не хватает?

— Паша молодец, особенно в последних играх хорошо играет, показывает движение, не боится и создает моменты. К сожалению, реализация немного подводит. Достаточно моментов. Думаю, что если будет так же продолжать, то не за горами и лидерство в нашей команде.

— Бек заработал на себе ключевое удаление. Ваши разговоры с ним дали эффект?

— Мы всегда разговариваем с игроками, общаемся. Надеемся, что сработало. Заработал пять минут, да и в крайних играх убрал проблемные моменты — зацепы, подножки. Будем надеяться, что он в оставшихся играх будет так же играть на команду, — сказал Вадим Епанчинцев.

«Сибирь» победила «Амур» и прервала серию из 4 поражений. Отрыв от «Нефтехимика» в борьбе за плей-офф — 5 очков.