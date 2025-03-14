Костюченок об 11-м месте «Амура» на Востоке: «Отпускного настроения у игроков не чувствую, нужно играть до конца и представлять Хабаровский край»

"Хороший матч, интересный для болельщиков. Много силовой борьбы, красивые голы. Первые два периода были до ошибки. Пропустили две шайбы в меньшинстве, хотя знали, что соперник один из лучших по игре в большинстве. Подвело дешевое удаление, которое наш молодой игрок заработал. Такое всегда наказывается.
В третьем периоде вернулись в игру, но хорошо сыграл вратарь соперника. Молодым игрокам даем шансы, но они могут одну игру хорошо сыграть, а потом проваливаются. Не знаю, с чем это связано. Возможно, в голову возвращается молодежный хоккей.
Отпускного настроения у игроков я не чувствую, нужно играть до конца и представлять Хабаровский край", — сказал Костюченок.