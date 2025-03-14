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Бобровский вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу побед (424), обогнав Тони Эспозито. У идущего 9-м Планта — 437

Вратарь «Флориды» отразил 23 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата лиги с «Торонто» (3:2).

Источник: Спортс"

В текущем сезоне у 36-летнего россиянина стало 28 побед в 44 играх (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,49). Всего в рамках регулярок — 424 в 744 играх.

Бобровский обогнал Тони Эспозито и вышел на чистое 10-е место среди всех вратарей в истории лиги по числу выигранных матчей.

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 573 в 1047), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971) и Жак Плант (437 в 837).

По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Сергей (390) занимает 14-е место в истории НХЛ. На 13-м идет Крис Осгуд (391), на 12-м — Лундквист (399, лидер среди вратарей из Европы). Рекорд лиги у Бродера (649).