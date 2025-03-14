Бобровский вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу побед (424), обогнав Тони Эспозито. У идущего 9-м Планта — 437

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 573 в 1047), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971) и Жак Плант (437 в 837).