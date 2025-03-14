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Маккиннон возглавил список претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Драйзайтль — 2-й, Кучеров — 4-й, Овечкин разделил 6-е место, у Макдэвида — 0 голосов

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Официальный сайт лиги провел опрос, в котором приняли участие 16 авторов и экспертов. Каждый из них называл свою пятерку претендентов на приз, баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.

Первое место занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (71 балл, 9 первых мест), второе — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (47, 3 первых места), третье — вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (38, 3 первых места).

Также в топ-5 вошли форвард «Тампы» Никита Кучеров (30) и защитник «Коламбуса» Зак Веренски (23, 1 первое место).

За ними следуют форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Давид Пастрняк («Бостон») — у обоих по 7 баллов.

Также были упомянуты форвард «Торонто» Митч Марнер (6), защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз (3), форвард «Виннипега» Кайл Коннор (2) и форвард «Вегаса» Джек Айкел (2).

Отметим, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не получил ни одного голоса.