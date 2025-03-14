Карбери о том, что Овечкин не бросал в створ в матче с «Лос-Анджелесом»: «В большинстве он вряд ли хоть раз коснулся шайбы. У “Вашингтона” были проблемы со входом в&

"В большинстве у нас сразу же начались проблемы со входом в зону. Когда нам все же это удавалось, то подводило исполнение. Он вряд ли хоть раз коснулся шайбы в большинстве, не говоря уже о попытках броска. В равных составах мы просто застревали в их защитных порядках.
Позже я проанализирую наши моменты и углублюсь в цифры. Но я думаю, что сегодня у нас был самый низкий показатель ожидаемых голов во всем сезоне. Sportlogiq дает нам 0,79 гола в этой игре — это худший показатель в сезоне, насколько я понимаю", — сказал Спенсер Карбери.
Овечкин остался без бросков в створ во 2-й раз в этом сезоне — в матче с «Лос-Анджелесом». За карьеру в НХЛ у него 24 таких игры в регулярках — из 1476 всего.