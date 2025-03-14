Карбери о том, что Овечкин не бросал в створ в матче с «Лос-Анджелесом»: «В большинстве он вряд ли хоть раз коснулся шайбы. У “Вашингтона” были проблемы со входом в&

"В большинстве у нас сразу же начались проблемы со входом в зону. Когда нам все же это удавалось, то подводило исполнение. Он вряд ли хоть раз коснулся шайбы в большинстве, не говоря уже о попытках броска. В равных составах мы просто застревали в их защитных порядках.