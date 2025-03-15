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Зубов о работе с молодыми игроками: «Это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. Будем надеяться, что информация, которая попадает в их уши, там и останется»

В пятницу клуб уступил СКА со счетом 0:2.

Источник: Спортс"

— Насколько вам легко работать с молодыми игроками?

— Поверьте, это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. В наши дни все, что мы пытаемся говорить, быть профессиональнее. Они молодые, они впитывают.

Будем надеяться, что вся та информация, которая попадает в их уши, там и останется.

— Расскажите о состоянии Сергея Иванова. Увидим ли мы его в этом сезоне?

— Он сейчас находится дома. Приступил к тренировкам в зале. Будем надеяться, но шанс невелик, — сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.