Зубов о работе с молодыми игроками: «Это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. Будем надеяться, что информация, которая попадает в их уши, там и останется»

— Насколько вам легко работать с молодыми игроками?
— Поверьте, это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. В наши дни все, что мы пытаемся говорить, быть профессиональнее. Они молодые, они впитывают.
Будем надеяться, что вся та информация, которая попадает в их уши, там и останется.
— Расскажите о состоянии Сергея Иванова. Увидим ли мы его в этом сезоне?
— Он сейчас находится дома. Приступил к тренировкам в зале. Будем надеяться, но шанс невелик, — сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.