Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков. У форварда «Эдмонтона» 49+51 в 66 играх

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:1 ОТ) и был признан первой звездой.

Источник: Спортс"

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 100 (49+51) очков в 66 играх в текущем сезоне.

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (102 балла в 67 играх, 27+75), а также лидирует в гонке снайперов.