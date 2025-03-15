Драйзайтль в 6-й раз набрал 100+ очков в регулярке НХЛ. Он делит с Курри 2-е место среди европейцев по числу таких сезонов, рекорд у Штястны (7)

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 100 (49+51) очков в 66 играх.
Он достиг трехзначной отметки в 6-й раз за карьеру в лиге. По числу таких сезонов Драйзайтль делит 2-е место среди игроков из Европы с Яри Курри. Рекордом владеет Петер Штястны (Словакия, 7).
Лучший результат в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки (15). Среди действующих игроков — Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 7). Среди россиян — Александру Овечкину («Вашингтон») и Никите Кучерову («Тампа») — у обоих по 4.
По числу таких сезонов подряд среди европейцев Драйзайтль (4, серия началась в сезоне-2021/22) уступает только Штястны (6, 1980/81 — 1985/86) и Курри (5, 1982/83 — 1986/87).
Лучший результат в истории лиги у Гретцки (13, 1979/80 — 1991/92). Среди действующих игроков — у Драйзайтля и Макдэвида (4, 2020/21 — 2023/24), имеющего шанс выйти вперед в текущем сезоне (85 очков в 60 играх).