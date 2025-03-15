Романцев о новой арене «Автомобилиста»: «Фантастика! Вся команда в восторге. На первых тренировках работали с разинутыми ртами — не могли поверить своим глазам»

— Фантастика! Вся команда — в профессиональном восторге. Трибуны, раздевалки, лед, свет, спортивный блок — все высшего уровня.
На первых тренировках работали с разинутыми ртами — не могли поверить своим глазам. Спасибо Екатеринбургу за самую крутую арену!
— Не разделяете замечаний по качеству льда?
— Они неизбежны на любой новой арене. Но с каждой игрой качество льда все выше и выше. Ледовары, которые обслуживают арену, внимательно слушают наши отзывы. С «Торпедо» лед был уже более мягким и быстрым, чем с ЦСКА.
— Новая арена становится козырем «Автомобилиста»?
— Так и есть. Поговорили в команде, с тренерами. Считаем, что теперь просто обязаны начать плей-офф дома — чтобы наши болельщики увидели как можно больше хоккея, — сказал нападающий клуба из Екатеринбурга.