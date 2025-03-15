«Овечкин изношен физически. Он изменил игру — больше не хитует по 7 раз за матч. Великие хоккеисты умны». Комментатор матчей «Вашингтона» об Александре

— Он мог распознать эти изменения в себе. Думаю, больше всего мы видим это по количеству силовых приемов, которые Ови раньше наносил и наносит сейчас. Разница велика, и это просто нормальное чувство самосохранения. Мне не кажется, что вы могли бы продолжать так бегать и бить в течение 20 сезонов, как он это делал в начале карьеры. Это элементарно тяжело для тела.