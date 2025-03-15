Цена билетов на матчи «Вашингтона» выросла в 2 раза — до 150−170 долларов. Когда Овечкин подойдет к рекорду, ожидается рост до 1000 долларов за самое дешевое место

Наибольший рост стоимости билетов наблюдается на гостевой матч против «Каролины» в ночь со 2 на 3 апреля. Самые дешевые места подорожали на 94%, поднявшись с 82 до 159 долларов.
Домашний матч с «Чикаго» 4 апреля и гостевой с «Айлендерс» 6 апреля — пережили аналогичные скачки в последние недели.
"Полагаю, что когда у Овечкина появится возможность побить рекорд, самый дешевый билет будет стоить 450−500 долларов, хотя может дойти и до 700−800 долларов.
Если это будет домашняя игра, самый дешевый билет будет стоить от 800 до 1000 долларов", — сказал аналитик интернет-площадки TickPick Кайл Зорн.
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: символично сделает это в матче с «Коламбусом».
Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев».