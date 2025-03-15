Заврагин об Овечкине в КХЛ: «В СКА он не пойдет, Александр же воспитанник “Динамо”. Прикольно выйти, чтобы он был в своем офисе в большинстве — посмотреть, что будет»

— Было бы прикольно сыграть против Ови в КХЛ?
— Да, было бы прикольно выйти, чтобы он был в большинстве, в своем офисе. Посмотреть, что будет (смеется).
— А была бы красивая история, если бы Овечкин залетел в СКА под конец карьеры?
— Я думаю, он не пойдет в СКА. Он же воспитанник «Динамо». Он только про «Динамо» говорил. Я думаю, он не пойдет, — сказал голкипер СКА Егор Заврагин.
Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев».