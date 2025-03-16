Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каменский о допинге у Каменева: «Мельдоний помогает лучше дышать. Может, Владислав болел и принял какое-то лекарство. Сейчас же вирус ходит»

Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

— Сейчас же вирус ходит везде. Надо расследовать, как мельдоний попал в организм. Может это доктор виноват или он сам. Должно быть качественное расследование, после которого будет понятно, кто виноват. Я считаю, что допингу в хоккее нет места.

— Может ли Каменев остаться без наказания?

— Будем надеяться, что так будет. Я не вижу смысла для него принимать допинг. Каменев же командный игрок, делать одному мельдоний — не знаю, смысла нет.

Мне кажется, что это какая-то случайность или недоразумение. Нужно провести тщательное расследование этого дела. Думаю, это делается легко. Сейчас многие болеют, вирусы гуляют или доктор мог случайно что-то дать.

Вообще, мельдоний помогает лучше дышать. Может быть, Каменев болел и принял какое-то лекарство. Вариантов много, поэтому нужно сначала расследовать дело, потом принимать решение о наказании.

Все же знают, что мельдоний у нас запрещен, зачем же его тогда принимать? Смысла нет, лишь самого себя наказывать.

— Большая ли потеря для ЦСКА?

— Да, он ведущий центральный нападающий, который действительно отличный игрок, лидер. Для ЦСКА это большая потеря, но все может еще обойтись, будем на это надеяться, — заявил вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.