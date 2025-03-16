Овечкин забил 887-й гол в НХЛ. До Гретцки — 7 шайб

В игре с «Сан-Хосе» (5:1) нападающий занял место между кругами вбрасывания и замкнул диагональную передачу защитника Мартина Фегервары. Форвард установил окончательный счет матча. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Пьер-Люк Дюбуа.