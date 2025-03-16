Хуснутдинов забил за «Бостон» во 2-м матче подряд — «Тампе». У него 4+5 в 61 игре

Всего в 61 игре сезона россиянин набрал 9 (4+5) баллов.
Сегодня за 16:35 (0:47 — в большинстве) у Хуснутдинова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность — «0».
22-летний форвард отличился в игре чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:6). В 4 матчах за «Брюинс» после обмена из «Миннесоты» на его счету 2 (2+0) очка.
Всего в 61 игре сезона россиянин набрал 9 (4+5) баллов.
Сегодня за 16:35 (0:47 — в большинстве) у Хуснутдинова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность — «0».