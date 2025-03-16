Кравец о 9-м месте «Куньлуня»: «Хотел бы остаться и развивать команду. Нам не хватило игроков, времени на изменения»

— Сказать нечего, счет говорит сам за себя. Были положительные моменты во втором периоде, мы стали играть в нападении, но это не та игра, которую ждали сегодня. Мы делали неправильные смены, третий гол был забит после одной из таких. Мы не должны были пропускать.