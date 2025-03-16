Кросби — 9-й игрок в истории НХЛ с 50+ ассистами в 12 или более сезонах. Он обновил рекорд «Питтсбурга», обогнав Лемье

На его счету 73 (23+50) очка в 67 играх при полезности «минус 21».
Сезон с 50+ ассистами стал для 37-летнего канадца 12-м в карьере.
По их числу он делит 8-е место в истории лиги с Адамом Оутсом.
Выше идут Уэйн Гретцки (18 сезонов), Рон Фрэнсис (16), Джо Сакик, Пол Коффи и Марсель Дионн (по 14), Рэй Бурк и Дэйл Хаверчак (по 13).
Кроме того, Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга», обогнав Марио Лемье (11).
Среди действующих игроков второе место по числу таких сезонов занимает Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 9).
Среди россиян в истории лиги лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 7).