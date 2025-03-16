Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ за календарный месяц. У Александра 158 шайб за карьеру в марте, у Уэйна — в декабре

Эта шайба стала для него 158-й за карьеру в марте.
Таким образом, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (157 в декабре) по количеству голов за один календарный месяц в истории НХЛ.
Овечкин выбил 1+1 против «Сан-Хосе»! До Гретцки — всего 7.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Сан-Хосе» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Эта шайба стала для него 158-й за карьеру в марте.
Таким образом, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (157 в декабре) по количеству голов за один календарный месяц в истории НХЛ.
Овечкин выбил 1+1 против «Сан-Хосе»! До Гретцки — всего 7.