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Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ за календарный месяц. У Александра 158 шайб за карьеру в марте, у Уэйна — в декабре

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Сан-Хосе» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Эта шайба стала для него 158-й за карьеру в марте.

Таким образом, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (157 в декабре) по количеству голов за один календарный месяц в истории НХЛ.

Овечкин выбил 1+1 против «Сан-Хосе»! До Гретцки — всего 7.