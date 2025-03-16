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Овечкин о голе в ворота «Сан-Хосе»: «Великолепное ощущение. Много людей сейчас смотрят, повышенное внимание»

39-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал первой звездой встречи.

Источник: Спортс"

«Мы достаточно хорошо начали, игра получалась у всех четырех звеньев. Мы контролировали шайбу и принимали умные решения», — сказал капитан «Вашингтона».

В середине третьего периода он забросил шайбу и установил окончательный счет встречи — 5:1. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках Овечкину осталось забросить 7 шайб.

«Это здорово, великолепное ощущение. Много людей сейчас смотрят, повышенное внимание», — сказал Александр Овечкин.

Овечкин забил 887-й гол в НХЛ. До Гретцки — 7 шайб.