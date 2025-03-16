Овечкин о голе в ворота «Сан-Хосе»: «Великолепное ощущение. Много людей сейчас смотрят, повышенное внимание»

«Мы достаточно хорошо начали, игра получалась у всех четырех звеньев. Мы контролировали шайбу и принимали умные решения», — сказал капитан «Вашингтона».
В середине третьего периода он забросил шайбу и установил окончательный счет встречи — 5:1. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках Овечкину осталось забросить 7 шайб.
«Это здорово, великолепное ощущение. Много людей сейчас смотрят, повышенное внимание», — сказал Александр Овечкин.
Овечкин забил 887-й гол в НХЛ. До Гретцки — 7 шайб.