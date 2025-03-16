Морозов об Овечкине в КХЛ: «Будем рады возвращению в “Динамо” или в другой клуб, который он выберет. У Саши есть опыт — он подписывал контракт с “Авангардом” перед НХЛ&r

— Я с ним обсуждал это. Мы разговаривали. И мне не нужно было читать интервью Овечкина, чтобы понять его настроение. Я знал его мысли.
Мы беседовали с Сашей о его будущем, что у него происходит с контрактом. Знаем, как он стремится побить рекорд Уэйна Гретцки, мы все желаем ему в этом успеха и удачи. Все следим и болеем, поддерживаем.
Возвращение любого мастера такого уровня, как Александр Овечкин, — это большое событие. Такой игрок рождается в 100 лет. Другого такого на нашем веку, наверное, уже не будет.
Конечно, мы будем счастливы и рады, если у Александра будут силы и возможности поиграть в КХЛ за клуб, который он выберет.
Наверное, за свое родное московское «Динамо», в котором он вырос. Может быть, и за другой. Потому что у него уже был опыт — Овечкин перед отъездом в НХЛ подписывал контракт с «Авангардом».
— Но не играл за них. В карьере Ови есть только два клуба — «Динамо» и «Вашингтон».
— Посмотрим, как будет. Главное — желаем Овечкину больших сил и здоровья, а также обойтись без травм.
В таком случае повышаются шансы, что он порадует российских болельщиков своей игрой, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
В 2004 году Овечкин подписал с омским клубом двухлетний контракт, но провел в клубе две недели и уехал в НХЛ.
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: ничего не планируйте на 11 и 13 апреля.