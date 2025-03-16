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Ковальчук о возможном хейте Овечкина в КХЛ: «Саша всегда говорил, что хочет поиграть в родной команде. За это никто не будет его осуждать»

Ранее журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков предположил, что если форвард вернется в Россию, то «у нас его будут чморить, как чморят Кузнецова, Ковальчука и Дацюка».
Источник: Спортс"

— Александр Овечкин не исключил возможность того, что в 2026 году вернется в Россию и будет играть за московское «Динамо». Вы посоветовали бы Ови приехать в КХЛ — или пока он в такой форме, надо играть в НХЛ и идти на 1000 голов?

— Я думаю, здесь Овечкину точно не надо советовать. Я уверен, что у него уже есть какой‑то план в голове, которого он будет придерживаться.

Саша всегда говорил, что хочет последний год или какое‑то время поиграть в своей родной команде. За это его осуждать точно никто не будет.

— Возвращение в КХЛ очень сложное, и вы сами через это прошли, когда играли за «Спартак». Определенный хейт со стороны журналистов и болельщиков в ваш адрес был.

— Я думаю, что в случае с Овечкиным это было бы глупо. Возвращение Александра очень важно для лиги КХЛ и для молодежи, которая сейчас следит за его погоней за Гретцки. Овечкин всегда на слуху. И увидеть живьем легенду — это дорогого стоит.

Понятно, что Овечкин не будет по 20 минут носиться в одном темпе. Но он забьет свои голы в большинстве и в позиционных атаках, как он сейчас делает в «Вашингтоне».

Я думаю, все будут очень рады увидеть вживую, как это происходит. Это будет очень круто и для развития нашего хоккея, и для КХЛ в целом, — сказал Илья Ковальчук.

Морозов об Овечкине в КХЛ: «Будем рады возвращению в “Динамо” или в другой клуб, который он выберет. У Саши есть опыт — он подписывал контракт с “Авангардом” перед НХЛ».