Ковальчук о возможном хейте Овечкина в КХЛ: «Саша всегда говорил, что хочет поиграть в родной команде. За это никто не будет его осуждать»

— Александр Овечкин не исключил возможность того, что в 2026 году вернется в Россию и будет играть за московское «Динамо». Вы посоветовали бы Ови приехать в КХЛ — или пока он в такой форме, надо играть в НХЛ и идти на 1000 голов?