Депутат Журова: «Мы в Госдуме обсуждаем и Дзюбу, и Овечкина — это важные события в стране. Артем — жертва пиара, но его спортивные заслуги никто не должен уменьшать»

39-летний хоккеист «Вашингтона» забил 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
— Мы же в Думе в этот момент не депутаты, а болельщики. Как болельщики, конечно, да, все мы обсуждаем это — и Дзюбу, и Овечкина. Понятно, что это не дело законодателей, но это важные события в стране.
— И что в Госдуме говорят про Дзюбу? Болеют за него?
— К сожалению, есть два Дзюбы. Есть его спортивные достижения и пиар-бэкграунд, который может кому-то не нравиться. Это следует разделять.
Наверное, есть коллеги, которым не нравятся какие-то личностные или пиарные вещи. Артем такая жертва пиара. А его спортивные заслуги никто не должен уменьшать, — сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.