Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Журова: «Мы в Госдуме обсуждаем и Дзюбу, и Овечкина — это важные события в стране. Артем — жертва пиара, но его спортивные заслуги никто не должен уменьшать»

36-летний футболист «Акрона», забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

Источник: Спортс"

39-летний хоккеист «Вашингтона» забил 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

— Мы же в Думе в этот момент не депутаты, а болельщики. Как болельщики, конечно, да, все мы обсуждаем это — и Дзюбу, и Овечкина. Понятно, что это не дело законодателей, но это важные события в стране.

— И что в Госдуме говорят про Дзюбу? Болеют за него?

— К сожалению, есть два Дзюбы. Есть его спортивные достижения и пиар-бэкграунд, который может кому-то не нравиться. Это следует разделять.

Наверное, есть коллеги, которым не нравятся какие-то личностные или пиарные вещи. Артем такая жертва пиара. А его спортивные заслуги никто не должен уменьшать, — сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.