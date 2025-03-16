Зарипов о рекорде Гретцки: «Знаю Сашку и его отношение к хоккею — рекорд будет побит в этом году. Вся страна в ожидании, я внимательно смотрю результат каждого его матча»

— Вы следите за погоней Александра Овечкина за рекордом Гретцки? Когда он его обгонит?
— В последнее время я внимательно смотрю результат каждого его матча. Очень Сашу поддерживаю и верю в него. Загадывать ничего не хочется, вся страна уже в ожидании. Но будем верить в Овечкина.
Я знаю Сашку, его отношение к хоккею. Мы уверены в нем — рекорд Гретцки будет побит в этом году, — сказал бывший игрок сборной России Данис Зарипов.
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: ничего не планируйте на 11 и 13 апреля.