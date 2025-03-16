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Зубов об Овечкине: «Буду молиться, чтобы он превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне, это достижение на века. Александр — величайший снайпер»

— Вы играли в НХЛ, когда еще на лед выходил Гретцки. Тогда можно было представить, что в лиге появится игрок, способный догнать его по заброшенным шайбам?

Источник: Спортс"

— Тогда никто не мог даже подумать об этом. Поверьте мне на слово. То, что делает Саша, это не поддается никакому описанию. Овечкин — величайший снайпер. Я просто буду молиться, чтобы он повторил и превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Это достижение на века.

— Грандиозное событие для НХЛ?

— Ну, а что может быть круче?

— При том, что Овечкин и Гретцки — разные по стилю игроки?

— Совершенно не похожие друг на друга. Один — прирожденный снайпер с удивительным броском, Уэйн был немножко другим — техничный, тонкий. Он попал не в свою эру. Ему надо было играть сейчас. А он играл тогда.

— Как это понять?

— Хоккей изменился. Гретцки в то время, когда он играл, катался быстрее всех на коньках. И выглядел человеком с другой планеты, — сказал главный тренер «Сочи».

Форварду «Вашингтона» Овечкину осталось забить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.