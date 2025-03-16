Зубов об Овечкине: «Буду молиться, чтобы он превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне, это достижение на века. Александр — величайший снайпер»

— Тогда никто не мог даже подумать об этом. Поверьте мне на слово. То, что делает Саша, это не поддается никакому описанию. Овечкин — величайший снайпер. Я просто буду молиться, чтобы он повторил и превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Это достижение на века.
— Грандиозное событие для НХЛ?
— Ну, а что может быть круче?
— При том, что Овечкин и Гретцки — разные по стилю игроки?
— Совершенно не похожие друг на друга. Один — прирожденный снайпер с удивительным броском, Уэйн был немножко другим — техничный, тонкий. Он попал не в свою эру. Ему надо было играть сейчас. А он играл тогда.
— Как это понять?
— Хоккей изменился. Гретцки в то время, когда он играл, катался быстрее всех на коньках. И выглядел человеком с другой планеты, — сказал главный тренер «Сочи».
Форварду «Вашингтона» Овечкину осталось забить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.