Зубов об Овечкине: «Буду молиться, чтобы он превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне, это достижение на века. Александр — величайший снайпер»

— Тогда никто не мог даже подумать об этом. Поверьте мне на слово. То, что делает Саша, это не поддается никакому описанию. Овечкин — величайший снайпер. Я просто буду молиться, чтобы он повторил и превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Это достижение на века.