Страдал от бедности, пахал на заводе, стал кумиром великого Третьяка и поразил Европу подвигом! История Коноваленко

«Он приехал в мороз в легких ботиночках, легкой курточке, такой немногословный. Я спросил: “Завтра игра с канадцами, сыграешь?” Коноваленко ответил: “Ну, сыграю”. Меня поразил тон ответа, какое-то необыкновенное спокойствие Коноваленко. Я никак не мог уразуметь, почему Виктор так спокоен — то ли это спокойствие напускное, то ли ему кто-то сказал о твердом решении тренеров поставить его на предстоящий матч. Чтобы проверить свои впечатления, я через 15−20 минут направился в комнату, где разместился Коноваленко. Он уже спал… И тогда я понял, что у нас наконец появился вратарь, которого мы долго ждали — вратарь с крепкими нервами, бесстрашный. Позже мы все убедились, что Виктор обладает высокими двигательными навыками, что он терпелив, ему как будто никогда не больно, он не унывает из-за ошибок. Это бесценные качества для вратаря. Хоккейная профессия Виктора Коноваленко исключительно сложна и требует высокого мужества», — писал в своей книге Тарасов.