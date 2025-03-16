Страдал от бедности, пахал на заводе, стал кумиром великого Третьяка и поразил Европу подвигом! История Коноваленко

Виктор Коноваленко был уникальным голкипером. Всю карьеру он провел в родном горьковском «Торпедо». Абсолютное большинство игроков сборной СССР рано или поздно перебирались из провинциальных команд в топ-клубы советского чемпионата. Но только не Коноваленко — выдающийся вратарь до последнего играл на благо коллектива, давшего ему дорогу в большой хоккей. Sport24 рассказывает историю голкипера, который защищал ворота национальной сборной до появления Владислава Третьяка.
Работа на заводе и дебют в большом хоккее
Уже в возрасте 14 лет будущий двукратный олимпийский чемпион был вынужден пойти работать. Семья Виктора столкнулась с большими финансовыми трудностями, поэтому он устроился на местный автомобильный завод. Параллельно с тяжелым физическим трудом Коноваленко совмещал любительские занятия футболом и хоккеем. Причем был не вратарем, а нападающим. Утром и днем мальчишка трудился на заводе, а вечером с удовольствием приходил на тренировки — спорт был ему только в радость. За все время он не пропустил ни одного занятия и приходил даже с температурой. Усердие и трудолюбие окупились сполна: вскоре юношу пригласили в хоккейное «Торпедо», где он стал голкипером.
Ключевую роль в становлении будущего голкипера национальной сборной сыграл тренер Дмитрий Богинов. Именно при нем состоялся дебют Виктора в большом хоккее. В 1957 году, когда кипер уже подавал большие надежды, Богинов привел его на тренировку ЦСКА к Анатолию Тарасову. Замысел тренера «Торпедо» был в том, чтобы Виктор своими глазами посмотрел на занятия сильнейшей команды страны и понял, к чему стоит стремиться.
«Лично сам Тарасов стал мне бросать шайбы. Я, конечно, волновался. Был, помню, такой момент: он сильно замахнулся, а я “нырнул” — вроде как испугался. Тогда еще такие вот инстинктивные движения самосохранения я не изжил, сами по себе случались эти “нырки” от шайбы. И Тарасов говорит: “Никогда из тебя вратаря не получится — шайбы боишься”. А я только-только начал чувствовать какую-то уверенность. Конечно, очень расстроился и думал: “Только бы Богинов ему не поверил!” — описывал тот эпизод голкипер.
«Торпедо» не хватало звезд с неба и не считалось лидером в борьбе за золотые медали союзного первенства. Вероятно, отсутствие чемпионских амбиций и как следствие большой конкуренции за место в воротах пошли на пользу юному вратарю. Перспективный голкипер получал огромное количество игровой практики и стремительно прогрессировал вместе со всей командой. С Коноваленко в воротах в сезоне-1960/61 «Торпедо» показало лучший результат в своей истории и завоевало серебро союзного первенства. Впереди оказался только ЦСКА, обойти который в те годы было практически невозможно.
«Мы познакомились с Виктором в 1956 году в Сокольниках на юношеском финале, я играл за “Динамо”, а он был уже в команде мастеров! Но что меня приятно поразило — ни тогда, ни позже, когда пришли потрясающие результаты и победы, он нос не задирал, звездной болезни и в помине не было. Земной парень, немного замкнутый, скромный, порою стеснительный. Некоторые коллеги любили похвастаться, он — никогда. И друзья, с которыми Виктор общался, — из детства и юности, обычные автозаводские ребята, со двора. Он не искал друзей по верхам. Не дружил с теми, с кем нужно. Слава его не переделала, не изменила», — рассказывал его друг детства Александр Рогов.
Приглашение в сборную СССР
Вместе с первой и единственной медалью чемпионата России Виктор получил и приглашение в национальную команду. В голкипере «Торпедо» был заинтересован лично Анатолий Тарасов.
«Он приехал в мороз в легких ботиночках, легкой курточке, такой немногословный. Я спросил: “Завтра игра с канадцами, сыграешь?” Коноваленко ответил: “Ну, сыграю”. Меня поразил тон ответа, какое-то необыкновенное спокойствие Коноваленко. Я никак не мог уразуметь, почему Виктор так спокоен — то ли это спокойствие напускное, то ли ему кто-то сказал о твердом решении тренеров поставить его на предстоящий матч. Чтобы проверить свои впечатления, я через 15−20 минут направился в комнату, где разместился Коноваленко. Он уже спал… И тогда я понял, что у нас наконец появился вратарь, которого мы долго ждали — вратарь с крепкими нервами, бесстрашный. Позже мы все убедились, что Виктор обладает высокими двигательными навыками, что он терпелив, ему как будто никогда не больно, он не унывает из-за ошибок. Это бесценные качества для вратаря. Хоккейная профессия Виктора Коноваленко исключительно сложна и требует высокого мужества», — писал в своей книге Тарасов.
Говоря о мужестве Коноваленко, стоит отметить, что долгие годы он играл даже без маски. Главный защитный атрибут современных голкиперов Виктор начал использовать только после того, как федерация советского хоккея издала соответствующее правило.
В составе национальной команды голкипер скромного «Торпедо» добился больших успехов. За исключением бронзового ЧМ-1961, все чемпионаты мира и Олимпиады с Коноваленко в воротах заканчивались для сборной СССР золотыми медалями. Таким образом, Виктор стал обладателем удивительной коллекции достижений. Имея два золота Олимпиады, 8 побед на чемпионатах мира и 7 триумфальных первенств Европы, он так и не стал чемпионом первенства СССР.
Опоздание и дисквалификация
Из всего вышесказанного может сложиться впечатление, что карьера двукратного олимпийского чемпиона в главной команде страны была идеальной. Но это не так. Аккурат перед стартом ЧМ-1969 в Стокгольме произошел скандал, после которого Виктора не взяли на мировое первенство.
На протяжении целого десятилетия Коноваленко был единственным игроком национальной сборной, который не выступал за столичные клубы. Логично предположить, что своего жилья или друзей, имевших возможность приютить лучшего голкипера страны в Москве, у него не было. Поэтому каждый раз, когда сборная СССР возвращалась из заграничных поездок, Виктор фактически оставался ночевать на вокзале. Все остальные хоккеисты со всех ног бежали к своим семьям и ловили драгоценные вечера, проведенные вместе. А Коноваленко отправлялся в Горький лишь наутро. Это обстоятельство и послужило катализатором конфликта, случившегося незадолго до отъезда сборной на престижный турнир.
«Сборная готовилась к отъезду на чемпионат мира в Стокгольм. 1969 год. До начала турнира оставались считанные дни. И вдруг нам объявляют, что накануне 8 Марта всех отпускают домой. Обрадовались ребята — смогут поздравить с праздником своих близких — жен, матерей. Нечасто такое бывает. Ну, а мне не до радости: долго гадал, что же делать. Оставаться в одиночестве в Архангельском? Ехать в Москву? Или, может, махнуть все-таки в Горький? Велик был соблазн увидеть своих, обнять Ольгу Викторовну (это я так дочь с пеленок называл) и Валентину, побыть с ними хоть немного», — рассказывал Коноваленко.
Виктор решил рискнуть и отправился домой, в Горький. Но голкипер все рассчитал. В городе он должен был появиться утром 8 марта, а уже вечером отправиться в расположение сборной на поезде. Однако план вратаря провалился из-за нелепой случайности.
«После позднего праздничного обеда прилег поспать. Жене наказал, чтобы разбудила к поезду. То ли забыла она, то ли сама уснула, не помню. Только проснулся я, когда последний поезд Горький — Москва, как говорится, давал прощальный гудок… Оставался один шанс — вылететь самым ранним самолетом. Только в этом случае я, хоть и впритык, но успевал на тренировку. Но тут, как назло, нелетная погода…» — сокрушался вратарь.
В сборной даже не стали слушать обстоятельства опоздания голкипера. Его дисквалифицировали до конца сезона и еще на один год условно. Но через год Анатолий Тарасов все-таки простил Виктора и вернул его в сборную.
Подвиг в матче против сборной Финляндии
После известия о возвращении в сборную и попадании в заявку на чемпионат мира 1970 года, у Коноваленко выросли крылья. Вероятно, именно благодаря эмоциональному подъему он смог провести лучший турнир в карьере и принести национальной команде очередное золото мирового первенства. Хотя турнир мог закончиться для основного вратаря национальной сборной досрочно: в матче против шведов он получил серьезную травму. После столкновения с форвардом соперника Виктор сломал переносицу.
«И тут выкатывается на ворота шведский нападающий, не помню кто, я ложусь, отбиваю шайбу, но… получаю резкий и сильный удар по маске… Очнулся, когда надо мной “колдовали” наш врач Олег Маркович Белаковский и целая команда медиков, как я потом узнал, из госпиталя святого Серафима. Уже в раздевалке это было. Боли особой не чувствовал — за долгие годы в хоккее привык к ней. Но понимал, что произошло нечто серьезное. И все же решил попросить у доктора разрешения вновь встать в ворота. Тот только заулыбался в ответ. На санитарном автомобиле меня отправили в госпиталь», — вспоминал подробности жуткой травмы голкипер.
Виктора сменил в воротах молодой Владислав Третьяк. Но тот матч сборная все-таки проиграла.
На следующий день состоялся врачебный консилиум. В больнице заключили, что у голкипера советской сборной множественный перелом переносицы. Для постановки точного диагноза врачам пришлось делать 37 рентгеновских снимков, а затем специальными шпильками собирать раздробленные косточки. Разумеется, о продолжении турнира не могло быть и речи — Виктору прописали постельный режим. Но голкипер категорически отказался соблюдать предписания врачей и уже через день, несмотря на риск открытия раны, принял участие в матче против сборной Финляндии. Как и предполагали врачи, рана открылась и начала кровоточить с новой силой. Но Коноваленко доиграл встречу до финальной сирены и принес национальной сборной победу.
«Изумлению шведов не было предела. Еще через день газеты сообщили: “Персонал больницы потрясен мужеством русского вратаря…” Благодаря Виктору Коноваленко я знаю теперь, что такое настоящее мужество», — писал в своей книге Владислав Третьяк.
К слову, отношения между Коноваленко и Третьяком были прекрасными. Виктор не слишком ладил со своими дублерами Виктором Зингером и Николаем Пучковым, зато Владислава он обожал и воспринимал его как собственного сына. Уже после окончания карьеры в национальной команде Коноваленко отдал Третьяку свою майку с 20-м номером.
«Очень хотел быть похожим на него. В моем понимании лучшего вратаря у нас не было. Для меня он всегда служил образцом настоящего вратаря. Талантливый, бесстрашный, самобытный. Этакий гриб боровичок — небольшого роста, хладнокровный, грамотный», — говорил Третьяк.
Конец игровой карьеры
В 1973 году легенда горьковского хоккея повесил коньки на гвоздь. К тому моменту за сборную СССР и родное «Торпедо» он провел уже более 500 матчей. Поэтому полностью вычеркнуть хоккей из своей жизни он не мог. Коноваленко принял предложение стать главой ледового дворца «Торпедо», которому впоследствии присвоили его имя. 20 февраля 1996 года, прямо в разгар рабочего дня, сердце великого голкипера остановилось.
«Мы сидели рядом. Кто-то о чем-то докладывал, вдруг, чувствую, Виктор положил голову на мое плечо. Я повернулся, а он без сознания. Положили его на диван, стали делать искусственное дыхание — все бесполезно», — рассказывал коллега 8-кратного чемпиона мира Александр Рогов.
Виктор Коноваленко был похоронен на Староавтозаводском кладбище и оставил после себя великое наследие. С ним в воротах сборная СССР завоевала десятки титулов и укрепила свое доминирование на международной арене.
Максим Самарцев