Потапов о Гру: «Прорыв года. В “Тракторе” все поставили на зеро, если бы все пошло не так, в клубе были бы большие перемены»

— Сошлось все. В «Тракторе» сложилась отличная команда. От тех игроков, которых он не видел в составе, в межсезонье избавились. Также Бенуа Гру привез своих помощников. Здесь огромная заслуга Алексея Волкова, который пригласил его в команду, и Ивана Савина, который согласился на эту авантюру. В «Тракторе» все поставили на зеро. Если бы все пошло не так, в клубе были бы большие перемены, — сказал экс-нападающий «Трактора», а ныне инсайдер и эксперт Алексей Потапов.