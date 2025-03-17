Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потапов о Гру: «Прорыв года. В “Тракторе” все поставили на зеро, если бы все пошло не так, в клубе были бы большие перемены»

— Есть мнение, что Бенуа Гру — лучший тренер регулярного чемпионата. Вы согласны с этим?

Источник: Спортс"

— Это спорное мнение. Я бы назвал Гру прорывом года. А лучшим тренером по итогам регулярного чемпионата должен быть тот, чья команда займет первое место в общей таблице.

— За счет чего Гру смог с ходу показать результат в КХЛ?

— Сошлось все. В «Тракторе» сложилась отличная команда. От тех игроков, которых он не видел в составе, в межсезонье избавились. Также Бенуа Гру привез своих помощников. Здесь огромная заслуга Алексея Волкова, который пригласил его в команду, и Ивана Савина, который согласился на эту авантюру. В «Тракторе» все поставили на зеро. Если бы все пошло не так, в клубе были бы большие перемены, — сказал экс-нападающий «Трактора», а ныне инсайдер и эксперт Алексей Потапов.

«Трактор» под руководством канадского специалиста занимает первую строчку таблице Восточной конференции, набрав 92 очка за 66 матчей.