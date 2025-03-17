Панарин делит с Козловым 9-е место по очкам в НХЛ среди россиян (853). До идущего 8-м Ковальчука — 23 балла

На счету 33-летнего россиянина 72 (29+43) очка в 66 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
За карьеру в рамках регулярок — 853 (294+559) балла в 738 играх.
Панарин делит 9-е место по очкам в НХЛ среди российских игроков с Вячеславом Козловым (853 в 1182).
Больше 1000 очков в лиге набрали 5 россиян — Александр Овечкин («Вашингтон», 1605 в 1477), Евгений Малкин («Питтсбург», 1340 в 1204), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).
Также в топ-10 входят Никита Кучеров («Тампа», 966 в 787), Павел Дацюк (918 в 953) и Илья Ковальчук (876 в 926).