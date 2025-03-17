Рантанен сделал 400-ю передачу в НХЛ в 1-м матче против «Колорадо». На арене «Эвеланш» показали видеоролик в его честь

В текущем сезоне на счету Рантанена 74 (29+45) очка в 66 играх за «Колорадо», «Каррлину» и «Даллас». После второго обмена за сезон он подписал с техасцами контракт на 8 лет с кэпхитом 12 миллионов долларов.