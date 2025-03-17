Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Волохин: «В КХЛ Овечкиных нет. Есть другие исполнители, но запоминающихся не было. Все одинаково хорошо бросают»

— Бросок какого нападающего самый мощный?

Источник: Спортс"

— У всех одинаковые. Все одинаково хорошо бросают.

— В НХЛ все выделяют Овечкина. Кто есть в [Фонбет Чемпионате] КХЛ?

— Тут Овечкиных нет. Конечно, есть другие исполнители, но запоминающихся не было, — сказал вратарь «Сочи» Евгений Волохин.