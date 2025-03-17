Евгений Волохин: «В КХЛ Овечкиных нет. Есть другие исполнители, но запоминающихся не было. Все одинаково хорошо бросают»

— У всех одинаковые. Все одинаково хорошо бросают.
— В НХЛ все выделяют Овечкина. Кто есть в [Фонбет Чемпионате] КХЛ?
— Тут Овечкиных нет. Конечно, есть другие исполнители, но запоминающихся не было, — сказал вратарь «Сочи» Евгений Волохин.
— Бросок какого нападающего самый мощный?
— У всех одинаковые. Все одинаково хорошо бросают.
— В НХЛ все выделяют Овечкина. Кто есть в [Фонбет Чемпионате] КХЛ?
— Тут Овечкиных нет. Конечно, есть другие исполнители, но запоминающихся не было, — сказал вратарь «Сочи» Евгений Волохин.