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Андрей Гордеев: «Овечкин не столкнется с таким хейтом в КХЛ, как Кузнецов. Это разные величины. Молва не просто так про Кузю высказывается. “Папа хороший, но слабохарактерный”, как говорится»

Ранее журналист Павел Лысенков предположил, что Овечкина будут принижать в КХЛ: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев».
Источник: Спортс"

Напомним, капитан «Вашингтона» заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом и может вернуться в «Динамо» летом 2026 года.

"Александра очень сильно уважают, это абсолютно разные истории и величины.

Молва не просто так про Кузю высказывается. Он большой хоккеист, тут вопросов нет ни у кого. К сожалению, как говорится: «Папа хороший, но слабохарактерный». Многие это так воспринимают.

Люди воспринимают тебя как звезду. На тебя смотрят, равняется поколение, дети любят. А потом ребенок приходит и заявляет: «А как же так, может, и мне так можно?».

От любви до ненависти… Кузя такой, какой есть. Ну что делать? Вот такая вот история. Кто понимает, могут разделить. Кто нет, у тех кошки скребут и есть претензии.

Александр не столкнется с таким хейтом, ему только респект и уважуха", — сказал футбольный тренер Андрей Гордеев.

Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев».