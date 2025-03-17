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Фетисов об Овечкине и Дзюбе: «Если Саша побьет рекорд, он будет держаться 100 лет, а достижение Артема побьют. Наш футбольный чемпионат не самый конкурентный, а НХЛ сильнейшие хоккеисты на Земле»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард превзошел рекорд Александра Кержакова.

"Без обид к Артему, я к нему хорошо отношусь, но сравнивать не с чем. Если Саша побьет рекорд, он будет держаться следующие 100 лет. А у Артема рекорд такой, что он будет побит.

Саша играет среди сильнейших хоккеистов на Земле. А наш футбольный чемпионат не самый конкурентный. Возможный рекорд Саши — это не только хоккей, но и весь мировой спорт", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной России: у обоих форвардов по 30 забитых мячей.

Национальная команда проведет в марте две товарищеские игры — с Гренадой и Замбией 19 и 25 марта соответственно. Дзюба включен в состав сборной, ожидается, что на матч с Гренадой он выйдет с капитанской повязкой.