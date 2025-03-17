«Вашингтон» вернул трон из шайб в честь Овечкина на арену. Клуб объявил о создании фильтра для TikTok и фресок, счетчики c числом голов установят по всему городу

Сегодня «Вашингтон» объявил о нескольких акциях для болельщиков в поддержку Овечкина и его погони за рекордом.
На домашнюю арену клуба вернут трон из шайб. На нем установлен световой индикатор, который будет показывать, сколько голов осталось до того, как Овечкин побьет рекорд. Счетчики с числом голов также будут установлены по всему городу Вашингтон и округу Колумбия.
Кроме того, болельщикам предлагается сделать фотографии у экспозиции с памятными вещами Овечкина с матчей.
Клуб также сообщил о создании фресок в честь Овечкина, фильтра для TikTok и других онлайн-акциях.
Фото: nhl.com/capitals.