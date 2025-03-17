«Вашингтон» вернул трон из шайб в честь Овечкина на арену. Клуб объявил о создании фильтра для TikTok и фресок, счетчики c числом голов установят по всему городу

На домашнюю арену клуба вернут трон из шайб. На нем установлен световой индикатор, который будет показывать, сколько голов осталось до того, как Овечкин побьет рекорд. Счетчики с числом голов также будут установлены по всему городу Вашингтон и округу Колумбия.