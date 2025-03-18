Трамп и Владимир Владимирович наши, они оба понимают, что в свое время именно спорт, в частности, Игры доброй воли, по большому счету, стали свидетельством потепления в наших отношениях. Тогда было понимание, что надо, наоборот, примирить страны и закончить тот ужас с бойкотами и несправедливыми отстранениями. И это, кстати, сработало тогда", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.