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Журова об игре НХЛ и КХЛ: «Сделала бы пятерку Путина с Фетисовым, Кожевниковым, Касатоновым, Буре. Сможет ли Трамп выйти, не знаю. Составы должны быть смешанными. Не может же Овечкин играть за С

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Источник: Спортс"

"Идея супер, я ее предлагала еще несколько недель назад. Единственное, что составы должны быть смешанными. Ну не может же Саша Овечкин играть за сборную Америки в составе НХЛ. Я бы не хотела так, наверное, у нас люди не поймут.

Поэтому, думаю, что это должен быть микс все-таки из российских игроков НХЛ плюс игроки КХЛ, а там чисто НХЛ. Причем неважно, опять же, может, это будут не только американцы, это могут быть и игроки из других стран, которые согласятся.

Я бы еще сделала какую-то выставочную, звездную пятерку в составе, возможно, даже нашего президента во главе и с великими нашими хоккеистами, такими как Фетисов, Кожевников, Касатонов, Буре. Не знаю, сможет ли Трамп сам выйти против них. Разве что с клюшкой от гольфа: посмеяться перед вбрасыванием.

Трамп и Владимир Владимирович наши, они оба понимают, что в свое время именно спорт, в частности, Игры доброй воли, по большому счету, стали свидетельством потепления в наших отношениях. Тогда было понимание, что надо, наоборот, примирить страны и закончить тот ужас с бойкотами и несправедливыми отстранениями. И это, кстати, сработало тогда", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.