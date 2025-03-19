Депутат Свищев об играх между НХЛ и КХЛ: «Будет суперсерия, как в советское время. Она затмит олимпийский турнир. Это хоккейная дипломатия, мы можем снять накал страстей благодаря спорту»

"Это очень крутая идея, считаю, что ее возможно воплотить, ведь ничего сложного в этом нет — сезон скоро заканчивается. Думаю, с удовольствием будет проведено два матча — один в России, другой в США. Это будет такая суперсерия, как в советское время.
Данные встречи будут направлены на то, что, может быть, мы по-разному смотрим на политические вещи, но благодаря спорту можем снять этот накал страстей.
В России и США хоккей — один из любимых видов спорта. Все мы знаем, как в Вашингтоне любят Александра Овечкина, как к нему там относятся. Все соскучились по большому спорту, такой матч вызовет небывалый ажиотаж не только в России, США, но и во всем мире.
Именно такие матчи могут стать своего рода звоночком для того, чтобы другие федерации по разным видам спорта задумались, особенно в командных видах спорта, где сейчас продолжают действовать рекомендации МОК о недопуске российских команд до турниров, в том числе товарищеских — таких как футбол, хоккей, керлинг, волейбол, баскетбол и так далее.
Поэтому очень важно, чтобы такой матч состоялся, ведь это станет сигналом и для МОК пересмотреть отношение к российским спортсменам. Теперь нужно заняться организационными вопросами. Фактически такие матчи могут заменить Кубок мира, на который никак не могут пригласить сборную России.
Да и олимпийский турнир такая суперсерия затмит. Можно сказать, что это хоккейная дипломатия", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?
Билл Дэйли: «НХЛ не знает подробностей разговора Трампа с Путиным. У нас нет текущих планов по организации или участию в играх с КХЛ».
Михаил Дегтярев: «Путин придумал КХЛ. Спасибо ему за идею провести матчи России с США. У нас играют хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в НХЛ, Овечкин из Putin Team идет к рекорду».