Депутат Свищев об играх между НХЛ и КХЛ: «Будет суперсерия, как в советское время. Она затмит олимпийский турнир. Это хоккейная дипломатия, мы можем снять накал страстей благодаря спорту»

"Это очень крутая идея, считаю, что ее возможно воплотить, ведь ничего сложного в этом нет — сезон скоро заканчивается. Думаю, с удовольствием будет проведено два матча — один в России, другой в США. Это будет такая суперсерия, как в советское время.