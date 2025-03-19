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Депутат Свищев об играх между НХЛ и КХЛ: «Будет суперсерия, как в советское время. Она затмит олимпийский турнир. Это хоккейная дипломатия, мы можем снять накал страстей благодаря спорту»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Источник: Спортс"

"Это очень крутая идея, считаю, что ее возможно воплотить, ведь ничего сложного в этом нет — сезон скоро заканчивается. Думаю, с удовольствием будет проведено два матча — один в России, другой в США. Это будет такая суперсерия, как в советское время.

Данные встречи будут направлены на то, что, может быть, мы по-разному смотрим на политические вещи, но благодаря спорту можем снять этот накал страстей.

В России и США хоккей — один из любимых видов спорта. Все мы знаем, как в Вашингтоне любят Александра Овечкина, как к нему там относятся. Все соскучились по большому спорту, такой матч вызовет небывалый ажиотаж не только в России, США, но и во всем мире.

Именно такие матчи могут стать своего рода звоночком для того, чтобы другие федерации по разным видам спорта задумались, особенно в командных видах спорта, где сейчас продолжают действовать рекомендации МОК о недопуске российских команд до турниров, в том числе товарищеских — таких как футбол, хоккей, керлинг, волейбол, баскетбол и так далее.

Поэтому очень важно, чтобы такой матч состоялся, ведь это станет сигналом и для МОК пересмотреть отношение к российским спортсменам. Теперь нужно заняться организационными вопросами. Фактически такие матчи могут заменить Кубок мира, на который никак не могут пригласить сборную России.

Да и олимпийский турнир такая суперсерия затмит. Можно сказать, что это хоккейная дипломатия", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?

Билл Дэйли: «НХЛ не знает подробностей разговора Трампа с Путиным. У нас нет текущих планов по организации или участию в играх с КХЛ».

Михаил Дегтярев: «Путин придумал КХЛ. Спасибо ему за идею провести матчи России с США. У нас играют хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в НХЛ, Овечкин из Putin Team идет к рекорду».