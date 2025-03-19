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Морозов о матчах между НХЛ и КХЛ: «В соответствии с поручением президента будем готовы организовать необходимые мероприятия. Мы открыты к диалогу между лигами»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Источник: Спортс"

"Вы сами читали официальные новости о том, что президент России Владимир Владимирович Путин и президент США Трамп поговорили о возможности организации матчей между командами и КХЛ и НХЛ.

Могу добавить, что мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям.

И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия", — заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?

Билл Дэйли: «НХЛ не знает подробностей разговора Трампа с Путиным. У нас нет текущих планов по организации или участию в играх с КХЛ».

Михаил Дегтярев: «Путин придумал КХЛ. Спасибо ему за идею провести матчи России с США. У нас играют хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в НХЛ, Овечкин из Putin Team идет к рекорду».