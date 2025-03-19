Морозов о матчах между НХЛ и КХЛ: «В соответствии с поручением президента будем готовы организовать необходимые мероприятия. Мы открыты к диалогу между лигами»

"Вы сами читали официальные новости о том, что президент России Владимир Владимирович Путин и президент США Трамп поговорили о возможности организации матчей между командами и КХЛ и НХЛ.
Могу добавить, что мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям.
И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия", — заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?
Билл Дэйли: «НХЛ не знает подробностей разговора Трампа с Путиным. У нас нет текущих планов по организации или участию в играх с КХЛ».
Михаил Дегтярев: «Путин придумал КХЛ. Спасибо ему за идею провести матчи России с США. У нас играют хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в НХЛ, Овечкин из Putin Team идет к рекорду».