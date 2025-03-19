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Кудашов о «Динамо» перед плей-офф: «Пока выигрываем, значит, нормально готовы. Но сейчас это пустые разговоры»

Тренер московского клуба высказался после победы над «Авангардом» (4:3 ОТ) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Подвели немного удаления, поэтому позволили «Авангарду» сравнять. Что ждали от себя и от соперника, то и получили.

— Как будете готовить команду к следующему матчу, когда турнирное положение уже определено?

— Готовить будем в обычном режиме. Если ты чуть‑чуть начинаешь беречься, то это чревато. Другие люди тоже будут играть, но ротация уже идет. Не думали, каким составом пойдем, но у нас не так много людей, которые не играют.

— Увидим ли мы Менелла до начала плей‑офф?

— Да, увидим. Пока места все заняты. А кого убирать? У нас все ключевые игроки. Когда настанет время, тогда появится.

— Настолько команда готова к плей‑офф?

— Пока выигрываем, значит, нормально готовы. Но сейчас это пустые разговоры, — сказал Кудашов.