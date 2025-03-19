Гру о чемпионстве «Трактора» на Востоке: «Слышал, было много скептицизма. Наши игроки доказали, что те, кто это говорил, были не правы»

Я не говорю по‑русски. Но слышал, что было много скептицизма. Даже в октябре, когда мы выдали 10 побед из 11, доносилось, что мы вышли на пик, а затем все уляжется. Наши игроки доказали, что те люди, которые это говорили, были не правы.