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Гру о чемпионстве «Трактора» на Востоке: «Слышал, было много скептицизма. Наши игроки доказали, что те, кто это говорил, были не правы»

Тренер челябинского клуба высказался после матча Фонбет чемпионата КХЛ СКА (4:2).

Источник: Sports

— Сегодня была тяжелая борьба. СКА был лучшей командой в первом периоде, но мы поднялись и закончили игру в статусе лучшей команды на льду. Очень важная, боевитая победа. Сегодня гол Дронова — поворотный момент матча. Победа еще очень ценна тем, что у нас в составе отсутствовали несколько игроков.

— «Трактор» — чемпион Восточной конференции. Перед сезоном многие скептически относились к вашему назначению. Что думаете об этом сейчас?

— Мы на первом месте, потому что наши ребята играют стабильно, избегают серий поражений. Это заслуга наших ребят.

Я не говорю по‑русски. Но слышал, что было много скептицизма. Даже в октябре, когда мы выдали 10 побед из 11, доносилось, что мы вышли на пик, а затем все уляжется. Наши игроки доказали, что те люди, которые это говорили, были не правы.

— Есть предпочтения, с кем сыграть в первом раунде плей‑офф?

— Буду честен, абсолютно нет предпочтений. За долгий срок карьеры я понял одну вещь, что мы обеспечили первое место только благодаря своей победе, а не поражению «Салавата Юлаева».

И, если честно, неважно, против кого мы будем играть в первом раунде, потому что любая из этих команд будет стремиться показать себя абсолютно лучшей на льду. Независимо от того, кто нам попадется, мы должны играть хорошо, — сказал Гру.