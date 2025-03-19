Овечкин против «Детройта»: 56-е очко в сезоне, 1 бросок, 3 хита, «+1» за 15:20

Сегодня за 15:20 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, полезность — «плюс 1».
С 887 голами за карьеру в регулярках Овечкин занимает 2-е место в гонке снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
Капитан «Вашингтона» набрал 56-е (34+22) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 52 игры.
Сегодня за 15:20 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, полезность — «плюс 1».
С 887 голами за карьеру в регулярках Овечкин занимает 2-е место в гонке снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.