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Заварухин об 1:4 с «Салаватом»: «Автомобилисту» не хватило движения под воротами и быстрого движения шайбы"

— Вначале было много борьбы, немного моментов. Недоработали в обороне, соперник забил. Потом удалились на ровном месте, соперник забил второй. По ходу игры изменили сочетания звеньев, отквитали один гол, но на большее не хватило.

Источник: Спортс"

— Вначале было много борьбы, немного моментов. Недоработали в обороне, соперник забил. Потом удалились на ровном месте, соперник забил второй. По ходу игры изменили сочетания звеньев, отквитали один гол, но на большее не хватило. Не хватило движения под воротами и быстрого движения шайбы. Старались спасти матч, но этого было мало.

— Трижды пропустили с пятака, почему не удалось дать отпор «Салавату»?

— Вратарь соперника здорово сыграл. Вы не то смотрели: с пятака было два гола. Надо не давать сопернику добивать шайбу, — сказал тренер «Автомобилиста».