Заварухин об 1:4 с «Салаватом»: «Автомобилисту» не хватило движения под воротами и быстрого движения шайбы"

— Вначале было много борьбы, немного моментов. Недоработали в обороне, соперник забил. Потом удалились на ровном месте, соперник забил второй. По ходу игры изменили сочетания звеньев, отквитали один гол, но на большее не хватило. Не хватило движения под воротами и быстрого движения шайбы. Старались спасти матч, но этого было мало.