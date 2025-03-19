Жамнов о 2:4 с «Нефтехимиком»: «Спартак» проиграли всю борьбу и стыки. За 5 минут большинства нанести один-два броска — плохой настрой"

"Выходить и за пять минут большинства нанести один-два броска — это явно плохой настрой. Будем разбираться. Проиграли всю борьбу, все стыки. Вся игра была на периметре. Один раз полезли на ворота, забили гол. По периметру можно все 60 минут возить шайбу, надо лезть на ворота.
Сейчас смотрим по функционалу, чтобы ребята были готовы на 100 процентов перед плей-офф. Все индивидуально, кому-то больше даем нагрузку, кому-то меньше. Но сегодня играли из рук вон плохо.
Еще не определились с составом для плей-офф. Ружички нет, Чайки [Чайковски]. В последней игре, думаю, будет уже тот состав, которым пойдем в плей-офф.
Форма Голдобина? Посмотрим, пока не готов на эту тему отвечать. Забивает — хорошо, но много нюансов в игре всей тройки«, — сказал тренер “Спартака”.