Жамнов о 2:4 с «Нефтехимиком»: «Спартак» проиграли всю борьбу и стыки. За 5 минут большинства нанести один-два броска — плохой настрой"

"Выходить и за пять минут большинства нанести один-два броска — это явно плохой настрой. Будем разбираться. Проиграли всю борьбу, все стыки. Вся игра была на периметре. Один раз полезли на ворота, забили гол. По периметру можно все 60 минут возить шайбу, надо лезть на ворота.