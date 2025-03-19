Панарин вышел на 9-е место по очкам в НХЛ среди россиян (854), обогнав Козлова. До идущего 8-м Ковальчука — 22 балла

Больше 1000 очков в лиге набрали 5 россиян — Александр Овечкин («Вашингтон», 1606 в 1478), Евгений Малкин («Питтсбург», 1340 в 1205), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).