Панарин вышел на 9-е место по очкам в НХЛ среди россиян (854), обогнав Козлова. До идущего 8-м Ковальчука — 22 балла

На счету 33-летнего россиянина 73 (30+43) очка в 67 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
За карьеру в рамках регулярок — 854 (295+559) балла в 739 играх.
Панарин вышел на чистое 9-е место по очкам в НХЛ среди российских игроков, обогнав Вячеслава Козлова (853 в 1182).
Больше 1000 очков в лиге набрали 5 россиян — Александр Овечкин («Вашингтон», 1606 в 1478), Евгений Малкин («Питтсбург», 1340 в 1205), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).
Также в топ-10 входят Никита Кучеров («Тампа», 968 в 788), Павел Дацюк (918 в 953) и Илья Ковальчук (876 в 926).