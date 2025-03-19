Драйзайтль остался с 0+0 при 7:1 с «Ютой». Форвард «Эдмонтона» прервал серию из 18 подряд игр с очками

29-летний немецкий форвард (22:23, 6 бросков в створ, полезность «+2») не отметился результативными действиями.
Таким образом, прервалась его серия из 18 подряд игр с набранными очками (14+13 на отрезке) — лучшая в «Ойлерс» в XXI веке.
Исторический рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки (1983/84, 51 матч, 61+92 на отрезке, рекорд лиги в целом).
Также серия Драйзайтля поделила 3-е место среди лучших серий в истории НХЛ среди европейцев.
Леон повторил результаты Петера Штястны (1981/82, ЧССР/Словакия, «Квебек»), Яри Курри (1983/84, Финляндия, «Эдмонтон»), Матса Нэслунда (1985/86, Швеция, «Монреаль»).
Более продолжительные результативные серии выдавали Матс Сундин (1992/93, Швеция, «Квебек», 30 игр) и тот же Штястны (1983/84, «Квебек», 19).
В текущем сезоне у Драйзайтля 101 (49+52) очко в 68 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая 2 балла форварду «Колорадо» Нэтану Маккиннону.